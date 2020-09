“Se me fue de las manos... no nos quería pagar... estaba drogado y se me fue la cabeza”. Así lo ha reconocido “El Goyo” ante el tribunal de la Audiencia Provincial en el juicio que este lunes arranca por el crimen de ‘La Amparo’.

No recuerda cuántas puñaladas le asestó, aseguró, aunque duda que fueran tantas como dice el informe de autopsia.

Por su parte, ‘ La Titi’ ha empezado reconociendo igualmente que los hechos de los que se les acusa “son ciertos”. Iban a cobrar una deuda por drogas, “3.000 o 4.000 euros”, no recuerda, pero aseguró: “Si yo sé que va a pasar eso no voy, pero ocurrió así y ya está”.

Asegura no recordar bien ni la hora ni lo que pasó porque “ha pasado mucho tiempo”, aunque reconoce que “se disparó todo y ya está”.

Por su parte, ‘El Miliki’, marido de Las Titi’, reconoce que les esperó en la puerta de la casa, con su hijo de 10 años, y que sabía que iban a robar y que llevaban un cuchillo, aunque alega también que no sabía que la iban a matar: “Le juro que no sabía lo que iba a pasar”, respondió a preguntas del fiscal.

Finalmente, el fiscal ha rebajado la pena para ‘La Titi’ y ‘El Goyo’ a 19 años y tres meses de prisión para cada uno mientras que para ‘El Miliki’ la pena ha quedado en 14 años y tres meses. El fiscal aplica la atenuante de confesión en los tres casos y en el de uno de ellos la de drogadicción además entiende que concurrió la agravante de superioridad.

Los tres acusados han manifestado su arrepentimiento en su alegato final.