La salvaje paliza de una salmantina a otra mujer se hace viral en redes

La salvaje paliza a una mujer que, en el suelo, es pateada y golpeada repetidamente por al menos dos mujeres hasta cubrirla de sangre y luego una de ellas le arranca el pelo a trasquilones con ayuda de unas tijeras, está siendo ya investigado por la Policía Nacional. La madre de la víctima de la brutal agresión, que como consecuencia de los golpes acabó grave en el hospital, ya habría denunciado los hechos y según confirman fuentes policiales a LA GACETA, los agentes salmantinos están sobre aviso porque la principal agresora, que le golpea con saña una y otra vez por una supuesta infidelidad, es natural de Salamanca y, aunque al parecer reside desde hace tiempo fuera, tiene familia en la provincia, donde podría haber buscado refugio. Por ahora no se tiene conocimiento de detenciones al respecto, pero no se descartan en las próximas horas por un suceso violento como pocos y que ha sido condenado enérgicamente por la comunidad gitana.

La violenta agresión se produjo en días pasados y en la misma habrían participado varios miembros del mismo clan, entre ellos la principal agresora, la salmantina. La mujer se muestra molesta porque según ella misma dice mirando que al parecer sostiene su marido, la víctima ha querido intimar con él. Lo dice sin dejar de sujetar a la víctima por los pelos, que sangra abundantemente por nariz y boca, y con las tijeras en una mano.

No satisfecha con los puñetazos y patadas propinadas por todo el cuerpo y especialmente en la cabeza, le arranca el pelo a trasquilones, un símbolo de venganza y de humillación hacia la víctima, mientras la invita a que se defienda y la insulta una y otra vez, preguntándole finalmente: “¿Te da igual tu familia?”.

La posterior difusión de las imágenes, no tardó en tener respuesta por parte de un varón que se presenta como primo de la víctima y que lanza otro mensaje en redes amenazante hacia los agresores y humillante hacia la agredida por haberse “metido entre un matrimonio”, señala: “No pasa nada, ella ha querido eso porque es una z****. Pero bueno no pasa nada, vale nosotros estamos de acuerdo en que la mate, en que la reviente del palizón (...), merecido se lo tiene”.

“Nosotros no queremos saber nada, somos hombres y gitanos. Pero a las tres horas habéis subido el vídeo”, continúa y pasa a dirigirse al parecer al marido de la agresora -convencido de que fue él quien grabó la agresión-, al que pregunta: “¿Para que subes el vídeo, para manchar la reputación de mi familia?”.

“Nos ha sentado mal que hayáis subido el vídeo a las redes sociales y me conocéis. No habéis mirado ni mi cara, ni la de mi hermano, ni la de mi familia. Voy a por ti, te voy a partir los huesos del alma por no respetarme ni mirar mi cara”, le amenaza en repetidas ocasiones hasta que le vuelve a advertir : “Voy a por ti y a los que estén a tu alrededor también”.

En el programa ‘Cuatro al Día’, familiares de la víctima han asegurado que “para nada” han sido cómplices de esta agresión y manifiestan que la chica se encuentra muy mal: “No sabemos si le han roto la mandíbula... No tiene oxígeno en la cabeza”.

Además, el autor del mensaje se disculpa y se retracta, al asegurar que se han malinterpretado sus palabras porque cuando las dijo fue porque no había visto el vídeo de la paliza: “Cómo vamos a querer que le peguen, nosotros estamos totalmente en contra de las agresiones contra las mujeres, que quede súper clarísimo que eso no se debe hacer a ninguna mujer del mundo”, manifiesta y añade que ellos “lo único que quieren es justicia”.

Los vídeos han indignado a la comunidad gitana, que ha mostrado su rechazo a este tipo de actos violentos. “Estamos totalmente en contra de esa violencia. Lo que han hecho está muy mal”, manifiesta a LA GACETA Luis Bermúdez, presidente de la Asociación Promoción Gitana de Salamanca.

El representante del colectivo gitano señala de la misma manera que tampoco defiende las infidelidades, a lo que añade que “lo que han hecho es una barbaridad, eso se puede remediar de otras formas. Ya que habéis sido tan cobardes, luego no lo subáis a las redes”, apostilla y apunta que este tipo de hechos también pasaban antes, pero no se “ventilaban” en los medios ni las redes.