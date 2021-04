La rápida intervención médica a la víctima del apuñalamiento de Fuenterroble evitó su muerte

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió este miércoles la segunda sesión de la vista oral por la violenta agresión machista registrada en julio de 2019 en Fuenterroble de Salvatierra, donde una mujer de 22 años sobrevivió a las cuchilladas que le asestó por aquel entonces su pareja —de 53— tras sorprenderla de madrugada en la cama, mientras sus hijos de 4 y 2 años dormían en la misma vivienda. Según las forenses que declararon durante la jornada, que comenzó a primera hora y se alargó hasta las 14.00, la rápida intervención médica a la víctima fue lo que evitó su muerte.

En concreto, las dos especialistas indicaron que según su estudio observaron “un compromiso vital claro si no se le hubiera intervenido” de una manera rápida y eficaz, una actuación médica que de no haberse prestado de una forma tan pronta habría tenido “graves complicaciones”. Y es que según se recoge en el informe ayer descrito a viva voz, la mujer presentaba lesiones de hasta tres centímetros en el brazo, costado y en el pecho. “Las heridas que presentaba en el hipocondrio izquierdo, por el ángulo de ataque, nos dicen que el autor buscaba profundizar en el cuerpo”, mencionaron. “También se aprecia una lesión en la cavidad torácica, lo que hizo que le entrara aire en el pulmón y necesitó apoyo respiratorio al llegar a la UCI, donde fue necesario una estabilización de urgencia”, añadieron.

De la misma forma, la víctima presentaba dos heridas en el antebrazo izquierdo, unas heridas que según las especialistas son compatibles con el relato de la víctima, que asegura que levantó los brazos para defenderse.

De ahí que el Ministerio Fiscal sostuviera al término del juicio que el acusado, F.M.S., tenía intención de acabar con la vida de la víctima y solicitara para él por un delito de tentativo de homicidio una pena de ocho años de prisión. Para afirmar tal conclusión, apuntó varios argumentos, como el hecho de que el acusado empleara en su ataque un cuchillo de 24,5 centímetros de hoja; que hiriera a la mujer en zonas vitales; y la intensidad del ataque, pues el representante del Ministerio Público mantiene que de no haber levantado los brazos la víctima el cuchillo le hubiera alcanzado el cuello. De la misma forma, incidió en que los hechos se produjeron en una habitación sin escapatoria y que el hombre usó el arma de manera punzante. “Si el cuchillo no entró más en el cuerpo de la víctima fue por la acción de defensa de esta”, mencionó. Por otro lado, como móvil, expuso que los celos y el hecho de que no podía dominar a su pareja le llevaron a intentar acabar con su vida, algo que trató de llevar a cabo de manera “premeditada”. En la misma línea se mostró la letrada de la acusación particular, quien eleva la pena a 12 años, 10 por la tentativa de homicidio y dos por maltrato psicológico habitual.

Por su parte la defensa aludió a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo, pues considera que no hay pruebas que acrediten que su defendido quería acabar con la vida de la mujer. Así, el letrado estimó que los hechos son causa de un delito de lesiones y no de tentativa de homicidio y que F.M.S. actuó en un arrebato —y no con premeditación— al enterarse que podía quedarse sin la custodia de sus hijos, ya que agresor y víctima se encontraban en un proceso de ruptura de la relación que les unía.

