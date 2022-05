La presunta estafa de ventanas en Salamanca: meses a la espera de una obra que nunca llega

Llevan meses esperando, muchos ya lo han puesto en conocimiento de la Policía Nacional, y en los últimos días han decidido unirse en una plataforma para buscar una solución, una solución legal que les permita recuperar el dinero que un día entregaron para la instalación de sus nuevas ventanas. En un caso fueron 2.000 euros, en otro 3.500 y en alguno hasta 10.000 sin que, una vez efectuado el pago, ninguno de ellos haya vuelto a saber nada de las ventanas ni de la persona que se comprometió a instalarlas.

Más una decena de afectados han denunciado ya la presunta estafa perpetrada por el responsable de una empresa de ventanas de Salamanca capital.

“Te dice que te lo devuelve pero jamás te hace el bizum, jamás pone las ventanas, pero se queda el dinero“. “Somos unos de los afectados por esta empresa, mejor dicho, por este señor. Acabo de descubrir este foro por desesperación, porque llevamos semanas esperando que nos venga a poner unas ventanas y todo son excusas para que le vayamos adelantando cantidades de dinero y no viene a ponerlas”. “Si ya tiene muchas denuncias hay que seguir y juntarnos todos porque sino no hacemos nada...”. “Un sinverguenza, estafador, por favor que no le contrate nadie. Al final hay que denunciarle e ir a juicio”. Estas son solo algunos de los numerosos comentarios que día tras día los perjudicados van subiendo a internet para exponer sus experiencias y principalmente su malestar ante esta situación.

“Venía a medir y luego llegaba el plazo de poner las ventanas y ya no volvía a aparecer”, manifiesta Claudina, una de las afectadas que ha querido expresar a LA GACETA su desesperación por la actuación del individuo que les ofertó una reforma en sus viviendas que nunca se llevó a cabo: “A una mujer le quitó hasta las ventanas de casa. A la chica le urgía, estaba de obras y se tenía que ir a vivir a la casa en febrero. Le mandó un albañil, le quitó las ventanas, le dijo ‘no te preocupes que te las voy a poner’ y hasta ahora”, relata.

Claudina acudió a esta empresa porque se encuentra cerca del domicilio en el que reside, en la Chinchibarra. Tras mostrarle los materiales y darle el presupuesto, la mujer le contrató para realizar la obra.

Convencida plenamente de darle este trabajo a esta persona, le dejó en depósito 2.000 euros pertenecientes al suministro y colocación de ventanas de PVC bicolor y mosquiteras, haciendo el pago en efectivo.

Igualmente, acudió al Ayuntamiento para solicitar la licencia de obras para el inicio de las mismas el 16 de noviembre de 2021, puesto que el presunto estafador le comunicó que desde el depósito del 50% que dejó abonado de 2.000 euros, procedería en un máximo de 90 días a realizarle la obra.

Por esta licencia pagó otros 150 euros, pero la persona a la que había contratado para realizar la obra no se personó en el domicilio ningún día y dejó de comunicarse con ella tras ponerle todo tipo de excusas hasta que dejó de cogerle el teléfono.

“Nos daba largas a todos. Más o menos las disculpas eran iguales, que si su padre estaba enfermo... que si su madre... que si su abuelo... que si no le llegaba el material... que si el Covid... pero vamos, todo era falso...”, lamenta.