El hombre y la mujer de nacionalidad extranjera que en la tarde de este lunes la liaron en Urgencias del Hospital Clínico acabaron siendo detenidos por la Policía Nacional. Según ha podido saber este diario, cuando ambos fueron expulsados por el vigilante de seguridad del edificio tras ponerse muy alterados con el personal, la Policía Nacional tuvo que acudir al hospital para hacerse cargo del hombre y la mujer, cuya actitud no cesó con la llegada de los agentes. De hecho su grado de histeria obligó a los mismos a arrestarles por un presunto delito de resistencia y atentado a la autoridad, tal y como confirma la Policía Nacional de Salamanca. No obstante pese al revuelo no hubo que lamentar heridos.

Tal y como indican las fuentes, los hechos no guardan ninguna relación con el altercado del pasado sábado contra los dos vigilantes por parte de dos jóvenes, quienes amenazaron a los empleados con frases como “que Salamanca es muy pequeña, maricón”. Llegaron incluso a intercambiar golpes y uno de los vigilantes acabó con arañazos y heridas en una mano y el otro con un golpe en un ojo por el que tuvieron que atenderle. Tanto los individuos como los vigilantes interpusieron denuncias cruzadas.