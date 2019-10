La octogenaria a la que su yerno estafó 1.688 euros en Salamanca: “Esa no es mi firma ni mi letra”

La octogenaria que en agosto de 2017 fue estafada por el que entonces era su el novio de su hija, quien se aprovechó de la confianza de la mujer para cargarle en su factura la compra a plazos de dos teléfonos móviles de alta gama por un importe total de 1.688 euros, ha asegurado que ella en ningún momento tramitó contrato alguno. “Esa no es mi firma ni mi letra”, ha asegurado ante la juez cuando se le ha enseñado el documento con sus datos personales.

El hombre, que no se ha presentado en la vista oral pero esta ha podido ser celebrada en su ausencia, se enfrenta a un año y seis meses de prisión que le solicita el Ministerio Fiscal como presunto autor de un delito consumado de estafa.

Según el escrito de calificación, el varón, condenado en ocho ocasiones anteriores (cuatro de ellas también por estafa), está acusado de aprovecharse de la relación que tenía con una mujer para persuadir tanto a esta como a su madre, a quienes en agosto de 2017 les pidió que contrataran la telefonía de una popular operadora. Para ello el acusado, apunta el fiscal, acudió a una tienda física y además de realizar la gestión aprovechó para la compra de dos teléfonos de alta gama por un importe de 844,13 cada uno, una cuantía que sería pagada con el recibo del teléfono durante 24 meses. Luego, vendió los móviles y se quedó con el importe pero fue descubierto al recibir la perjudicada una factura mensual del teléfono muy superior a la esperada.

“Como era el novio de mi hija me fié de él y yo le autorice al cambio de la línea del móvil porque me salía más barato pero luego al llegarme esa factura tan alta me enteré que ahí me había metido los dos teléfonos”, ha explicado la octogenaria, una versión que también ha corroborado su hija.

Por su parte uno de los comerciales de la compañía móvil que ha declarado como testigo, ha asegurado que él en ningún momento gestionó el acuerdo con las mujeres y que siempre habló con el acusado. “Vino una primera vez para pedir información y en una segunda visita dijo que además quería dos Iphones. Cerramos el acuerdo y él me trajo el contrato firmado por su suegra —luego me he enterado que no— porque me explicó que la mujer estaba mayor para desplazarse hasta la tienda”, ha apuntado el joven.