La segunda sesión del juicio contra la gijonesa acusada de asesinar a su bebé recién nacido de 53 puñaladas y arrojarlo luego a un contenedor dentro de una mochila, ha puesto de manifiesto una laboriosa investigación policial que dio en aproximadamente un mes con el arresto de la procesada, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

El jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) encargado de la investigación del caso, ha explicado, durante su testimonio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, que se centraron en dos vías principalmente; el hallazgo de una huella en una bolsa de basura y en la población en edad de procrear que vivía cerca del contenedor donde se halló el cadáver del bebé, 24 en total.

En el primer caso, indagaron la empresa fabricante de la bolsa de basura a través de la numeración, que corresponde a la fecha de fabricación. De esta forma se supo que se distribuyó en Santander y de ahí a Asturias.

Buscaron entonces en el vertedero de Cogersa bolsas de basura que se correspondieran con la en que se encontró la huella dactilar. En la bolsa encontrada se encontraron objetos que la relacionaban directamente con la vivienda de la procesada, como una batería.

También se investigó la mochila en la que había aparecido el bebé, de la que solo se habían vendido ocho pero de ese modelo ninguna en Asturias. No obstante, en las fotografías del Facebook se veía a la entonces pareja sentimental de la acusada y padre del bebé, con ella.

El policía, asimismo, ha relatado como en el momento de la detención la arrestada le había reconocido que ella era la autora de los hechos. Este ha contado como la mujer actuaba “con frialdad”.

El juicio continúa este miércoles con la declaración del padre del bebé, que ejerce la acusación particular, sus padres, el transeúnte que encontró el cadáver del recién nacido en el contenedor, y amistades de la procesada.

No comparecerá, en cambio, los padres y la hermana de la acusada, pese a estar convocadas, al acordarse así entre las acusaciones y la defensa, una vez que la procesada ha asumido la culpa. Sí que declararán los padres de su ex pareja sentimental, al rechazar la Fiscalía que no testificaran.