El grave accidente de tráfico que costó la vida de una mujer octogenaria este lunes en el cruce de Coca de Alba con la SA-114 al chocar un coche contra un camión ha causado una gran conmoción en la localidad vecina de Ventosa del Río Almar, de donde procedían la fallecida y su hija, la conductora del turismo.

“Son madre e hija y según comentan en el pueblo iban al cementerio de Coca de Alba donde están enterrados algunos familiares para adecentar todo de cara a la fiesta de Todos los Santos que es este fin de semana”, explicó el alcalde de Ventosa del Río Almar, Ángel Moro.

El regidor confirmó, además, que se trata de una familia muy querida y apreciada en Ventosa del Río Almar donde la noticia del accidente fue recibida como un auténtico mazazo. En un pueblo con cien habitantes empadronados, cifra que desciende sensiblemente en los meses de invierno, durante todo el día de ayer se sucedieron los comentarios sobre la fatalidad del suceso. “Es muy triste pensar que iban las dos a visitar a sus seres queridos en el cementerio y tuvieron el accidente pocos metros antes de llegar porque está nada más atravesar el cruce en el que ocurrió el choque”, comentaban.

“En el pueblo no tenemos velatorio por lo que no sabemos si la dejarán en Salamanca o la traerán hasta Peñaranda y en estas circunstancias que no dejan apenas a nadie por el tema del COVID-19 es también muy triste que no la podamos despedir”, añadió el regidor.

La hija de la fallecida y conductora del turismo, de unos 60 años, seguía ayer muy grave en el Complejo Hospitalario de la capital salmantina donde fue trasladada en UVI móvil tras la colisión frontolateral con el camión cuyo conductor resultó ileso en el accidente.

Bomberos del parque comarcal de la Diputación de Peñaranda así como asistencias sanitarias de Alba de Tormes y de Sacyl trabajaron en el lugar para rescatar a la mujer que había quedado atrapada entre el volante y el asiento y coordinando esfuerzos para lograr que permaneciera con vida hasta su llegada al Hospital.

Algunos vecinos de Coca de Alba que volvían de su paseo diario por la carretera que une Peñaranda y Alba de Tormes fueron los primeros en alertar al centro de emergencias del 112 del accidente y de que, al menos una de las dos mujeres, se encontraba atrapada en el coche.

La Guardia Civil investiga ya las circunstancias del siniestro y qué causas pudieron influir para que el turismo saliera del cruce, señalizado con un stop y con suficiente visibilidad, y recibiera el impacto del camión que circulaba en dirección Alba.

El informe del equipo de Atestados de la Benemérita será el que finalmente determine cómo sucedieron los hechos que, desgraciadamente costaron la vida a la anciana.