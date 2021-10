La joven amenazada en TikTok por ‘El Popi’ retira la denuncia: “No la volveré a molestar”

El Juzgado de Instrucción número Dos ha acogido la mañana de este viernes la celebración del juicio por el delito leve de amenazas contra Ernesto García Carro, el conocido delincuente apodado ‘El Popi’ que en verano se dirigía de forma desafiante contra una joven a través de la red social TikTok.

Pese a las acusaciones de la mujer, el proceso judicial no seguirá adelante porque las partes han llegado un acuerdo por el que la denunciante ha retirado la denuncia a cambio del perdón de ‘El Popi’. “Le pido disculpas, no lo volveré a hacer, no la volveré a molestar”, ha dicho él en su comparecencia. “Acepto sus disculpas”, ha contestado ella.

Los hechos por los que hoy ambas partes se han tenido que ver las caras se remontan al mes de julio cuando, desaliñado y fumando sin parar, ‘El Popi’ se dirigía en a la joven y a la pareja de esta en un vídeo que él mismo subió a la red social TikTok: “Solo me faltas tú (...) o te vienes conmigo o te vienes conmigo, porque si no te lo voy a tener que matar y le van a encontrar dentro de 2.000 años”, decía.

Por este motivo, el reincidente fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito leve de amenazas, aunque únicamente por unas horas.

El hombre fue arrestado en el barrio de Chamberí y al pasar a disposición judicial aseguró ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número Uno, en funciones de guardia, que no recordaba lo que dijo en los vídeos. Tras ello, quedó libre bajo la prohibición de comunicarse y/o acercarse a la denunciante. Ahora ella ha retirado la denuncia.

También durante el verano ‘El Popi’, quien entró por última vez en prisión en abril de 2019 por proferir graves amenazas a un portero de discoteca, fue arrestado por pedir 1.000 euros a una mujer a cambio de devolverle su Yorkshire. Tras desaparecer el animal de casa de la víctima, la propietaria decidió difundir la información del perro en redes sociales con el objetivo de encontrarlo y días después ‘El Popi’ se puso en contacto con ella para decirle que si lo quería debía ir a una vivienda de Chamberí con 1.000 euros.