La Fiscalía pide que los dueños de los perros de Valdehijaderos sean juzgados por el ataque mortal

La Fiscalía de Salamanca también se muestra contraria al archivo de las actuaciones en el caso de la anciana de Valdehijaderos que en el año 2021 falleció a causa del feroz ataque de tres perros cuando regresaba a su domicilio. El fiscal que lleva el caso se ha adherido al recurso presentado por la acusación particular en representación de la familia de la víctima. Entiende el fiscal que los tres encausados deben sentarse en el banquillo por su presunta responsabilidad en la muerte de la mujer. Una responsabilidad que, según su criterio, sería en todo caso leve o menos grave, con una pena aparejada de 3 a 18 meses de multa.

Según ha podido saber LA GACETA, señala en su recurso que considera necesario que se celebre juicio para valorar que el ataque de perros se produjo fuera del coto de caza, en la vía pública, suponiéndose que los canes no tenían que ir sueltos o descontrolados, sin supervisión alguna fuera del coto.

Es de valorar, señala además, el tiempo que los perros estuvieron sin supervisión, constando además el ataque de estos a otra persona y a un cordero, debiendo valorarse por tanto su peligrosidad.

Conforme a la jurisprudencia, concluye que “por muy lícita que sea la actividad de la caza, se trata de una actividad de ocio que debe ceder ante el respeto debido a las personas y a la propiedad ajena, razón por la que la Administración regula minuciosamente tal actividad e impone unas determinadas condiciones que en modo alguno son gratuitas debiendo asumirse por los cazadores en su integridad y asegurándose de que en su momento de ocio no ocasionen perjuicios graves a terceras personas absolutamente ajenas a dichas actividades”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Uno de Béjar archivó el pasado mes de marzo la causa abierta tras el ataque a la mujer, al concluir la juez que no había responsabilidad por parte de los investigados al haber ocurrido los hechos en el transcurso de una cacería.

La acusación particular recurrió entonces el auto judicial, entre otras cosas, porque entiende que no se ajusta a Derecho al no haberse tomado declaración a tres guardias civiles, los primeros agentes en llegar al lugar del ataque y que confeccionaron el atestado, pese a haberse acordado la práctica de dicha diligencia.

En su recurso muestra su “total disconformidad” con la resolución porque entienden que “se nutre de una fundamentación jurídica que no es acorde a la realidad tal y como así figura en las actuaciones”. A su criterio, en los autos hay material probatorio para seguir manteniendo la imputación de los investigados: “Existe una concreta imputación normativa al dueño del perro de los posibles daños causados a partir de una deficiente y nula seguridad u organización de la actividad cinegética dentro del coto de caza”.

Fundamenta este extremo principalmente “en el hecho de que el sobrino de la finada dio aviso de máxima urgencia al resto de los cazadores del terrible suceso en el que participó desgraciadamente su tía, obviando ese auxilio inmediato por parte del dueño de los perros y de los cazadores, quienes no acuden en ayuda de la anciana hasta pasadas las 13:45 horas del día de los hechos, habiéndose producido dicho aviso muchos minutos antes”.

Es por esto que entienden que su muerte es “objetivamente imputable a una conducta infractora de la norma de cuidado” siempre que, argumentan, “puede afirmarse que dicho comportamiento descuidado ha producido una situación de riesgo para el bien jurídico protegido suficientemente importante y grave para que se haya materializado en un determinado resultado lesivo”.

Por tanto, añaden, puede imputarse de manera individualizada y concreta a los investigados, en conexión con el hecho de dejar a los perros sueltos en un coto del cual se escaparon provocando las lesiones que determinaron la muerte de la anciana.