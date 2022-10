La familia del bebé secuestrado en Bilbao considera una “vergüenza” la libertad sin cargos de la mujer

Por su parte, la joven detenida por presuntamente secuestrar al bebé y su familia iniciarán este lunes en Osakidetza los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico, según ha confirmado a Europa Press su abogado, que ha asegurado que, si los padres del recién nacido piden una orden de alejamiento, no se opondrán.

La joven pasó en la mañana de este pasado sábado a disposición judicial y, en su declaración, reconoció los hechos. Además, por petición de la propia mujer y su familia, se solicitó su ingreso voluntario en un centro psiquiático, según ha explicado su abogado.

Sin embargo, en base al informe del médico de urgencias y del forense, la jueza no consideró necesario su internamiento médico. El procedimiento de instrucción continuará porque se aprecian “indicios fundados” de la comisión de un delito de detención ilegal, pero el juzgado no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas.

El abogado de la joven, que ha asegurado que no recurrirán el auto, ha afirmado que este mismo lunes su defendida y familia van a iniciar los trámites ante Osakidetza para el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico.