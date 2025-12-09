Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década en Mallorca: «Eran la punta del iceberg» Su actual mujer defiende al acusado

E.P. Martes, 9 de diciembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

La madre de una niña que presuntamente fue violada por su padre durante una década en Mallorca ha asegurado que la menor le contó que el hombre «ejercía la violencia para cometer las bestialidades».

Ha sido durante la sesión que se celebra entre este martes y este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma contra un hombre que se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel por tres delitos continuados de agresión sexual.

El juicio ha arrancado, después de que se haya acordado que el acusado declarará en último lugar, con el interrogatorio a la madre de la víctima, ahora expareja del acusado y que ha declarado desde otras dependencias para no coincidir con el hombre.

La mujer ha señalado que la niña le fue verbalizando los abusos conforme se iba sintiendo más fuerte. Además de las violaciones, supuestamente ocurridas en los tres domicilios que compartieron en diferentes localidades de Mallorca entre 2010 y 2020, incluso en una furgoneta, la niña le refirió otros comportamientos sexuales como obligarle a probarse ropa interior mientras se tocaba así como la introducción de objetos en su vagina.

«Eran la punta del iceberg», ha añadido la que hasta el 2019 fue esposa del acusado, en relación a los hechos que la niña le fue poco a poco contando y que «no le parecían normales» y que «como madre son difíciles de superar».

La madre de la víctima, además, ha asegurado que el hombre maltrataba a su hija y a otro hijo y que, según el relato de la niña, el hombre no tenía reparos en cometer los ilícitos en presencia también del menor.

En otro momento de la vista oral, una educadora social que trató a la niña en Palmanova ha explicado que la niña le dijo que «no quería saber nada de su padre» y que le decía que prefería beber agua del grifo porque llegó a sospechar que su padre le había metido algo en la bebida. La niña, según ha apuntado la educadora, sentía «rabia» hacia su padre y llegó a protagonizar episodios de autolesiones que derivaron incluso en ingresos entre 2021 y 2023.

«No es cómo lo pintan»

A propuesta de la defensa ha declarado la actual pareja del acusado, que ha asegurado que su marido «no es como lo pintan». La mujer ha recordado que durante el confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus convivió durante las visitas con la víctima y el otro hijo, que percibió una buena relación con su padre y que nunca vio comportamientos extraños. «Es un buen padre, no es como lo pintan», ha subrayado.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, comenzaron en 2010, cuando la menor tenía cuatro años, y siguieron, incrementando su gravedad con el paso del tiempo, hasta 2021, cuando la familia presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Así, un día de 2010, aprovechando que su esposa se había marchado y se encontraba a solas en el domicilio familiar con la menor, el hombre la violó por primera vez.

Lo repitió al menos otra vez en 2012 y en fechas no determinadas entre 2015 y 2019, recopila el representante del Ministerio Público. En ocasiones la llegó a golpear para evitar que se resistiera a los tocamientos a los que la sometía.

Las agresiones siguieron los años siguientes durante el régimen de visitas establecido después de que el matrimonio se divorciara, momentos en los que tanto la víctima como su hermano pequeño se quedaban en el domicilio de la nueva pareja de su padre.

En 2020 --cuando la menor tenía 13 años--, por ejemplo, la llevó en su furgoneta hasta el aparcamiento de un casino abandonado, cerró las puertas y, mientras le golpearla y le agarrarla del pelo, la violó de nuevo. Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus tuvieron lugar al menos otros dos episodios de agresiones sexuales.

La menor, como consecuencia de estos hechos, ha precisado atención psicológica y psiquiátrica y ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por pensamientos suicidas y comportamientos autolíticos.

No fue hasta junio de 2020 cuando un juzgado de violencia sobre la mujer de Palma decidió suspender el régimen de visitas. Otro juzgado, este de lo penal, le condenó en 2022 por unas lesiones que le causó a su hija. No obstante, no ha estado privado de libertad por la causa que llega ahora a juicio.