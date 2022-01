Juzgan a la polémica vecina de la calle Primero de Mayo que recibió a la Policía a puñetazos

La polémica vecina de la calle Primero de Mayo se enfrenta al pago de una multa de 3.600 euros por un delito de resistencia y otros tres leves de maltrato de los que le acusa la fiscal por recibir a botellazos a los policías que acudieron a su casa tras ser denunciada por los vecinos por tener la música alta.

Fuentes del caso informan a LA GACETA que el juicio ha sido señalado para mañana. Según recoge la fiscal en su calificación provisional, los hechos tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2020, sobre las 00.30 horas, cuando alertados por los vecinos porque tenía la música alta y les había llegado a amenazar, los agentes acudieron al domicilio de la mujer. Esta, señala la fiscal, les recibió con insultos y comenzó a arrojarles enseres varios. Según informaron fuentes del caso entonces, llegó a espetarles: “Si no os vais, os mato o me mato yo”. Todo ello provocó la intervención de personal médico para asistir a la mujer, que aún así no dejó de insultar a los policías, a uno de los cuales. Le propinó un manotazo en el pecho y luego golpeó a otros dos en el pecho.

La acusada, señala la fiscal, tiene dependencia del alcohol y de la cocaína, además de sufrir un trastorno de adaptación mixto.