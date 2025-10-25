Juicio en Salamanca por forzar la puerta de un comercio y causar 5.000 € en daños El acusado se enfrenta a tres años de cárcel por robar en un bazar y provocar daños para huir del establecimiento

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá el próximo lunes, 27 de octubre, el juicio contra un hombre acusado de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años de prisión por unos hechos ocurridos la tarde del 25 de abril de 2024 en un céntrico bazar de la capital salmantina.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso este medio, el procesado se dirigió aquel día al establecimiento y, una vez en el interior, se apoderó de diversos objetos expuestos a la venta. En un momento determinado, la responsable del local observó la actitud sospechosa del individuo y comprobó que había escondido varios artículos con la intención de marcharse sin abonarlos.

Ante ello, decidió cerrar la puerta eléctrica de cristal del local con el fin de retenerlo dentro hasta la llegada de la Policía Nacional, a la que dio aviso inmediato. Sin embargo, el acusado, lejos de colaborar, se abalanzó hacia la salida, forzó violentamente el sistema de apertura y consiguió empujar el cristal hasta abrirse paso, provocando daños valorados en unos 5.000 euros, según la tasación. Tras huir del lugar, la descripción facilitada por la trabajadora fue clave para que los agentes de la Policía Nacional localicen después al sospechoso y procedieran a su arresto. Los efectos sustraídos fueron recuperados. Posteriormente, el hombre fue trasladados hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos constituyen un robo con fuerza en establecimiento abierto al público, al haber producido el daño en el cierre con el propósito de asegurar la huida tras la sustracción. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, donde se espera que el acusado declare sobre los hechos y se examine la prueba propuesta por ambas partes.