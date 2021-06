Juicio por el tiroteo de Béjar: ‘El Grillo’ dice que el arma se disparó en un forcejeo

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este lunes el juicio por el violento tiroteo registrado la noche del 9 de julio de 2020 como consecuencia del enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana. Uno de los presentes, apodado ‘El Grillo’, se enfrenta a 16 años de cárcel que le pide el Ministerio Fiscal por delitos de homicidios en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

El acusado, actualmente en prisión provisional, ha llegado entre fuertes medidas de seguridad y ha asegurado en su declaración ante el alto tribunal que él en ningún momento abrió fuego contra las personas que acudieron a su domicilio. “Llegaron un montón de ellos a mi puerta voceando y amenazando. Había gente para aburrir y salí para ver qué pasaba. Vi a uno con un arma y la agarré, forcejeamos y se disparó al aire. Pero en ningún momento yo disparé a nadie. El arma no sé quién la tenía, mía no era”, ha relatado.

El Ministerio Fiscal en su escrito de calificación recoge que en el momento de los hechos el procesado y sus allegados mantenían una enemistad con otra familia motivada por la relación sentimental de una de las hijas del acusado con un hombre, fruto de la cual había nacido un niño.

La noche del 8 de julio de 2020, debido a las discrepancias que tenían con motivo de las visitas del pequeño, miembros de ambas familias se citaron en la casa del hermano del procesado, donde se inició una discusión y hablaron de presentarse todos ellos poco después en el domicilio del acusado para solucionarlo.

Así, a las 00.00 horas del día 9 de julio de 2020, todos se dirigieron a casa de ‘El Grillo’, de iniciales J.L.J.J., y en ese momento el acusado se encontraba apostado en el balcón de su vivienda. “¿Qué pasa?”, dijo, y a continuación, “con ánimo de atentar contra la vida del conductor” según el Ministerio Fiscal abrió fuego contra dos varones.

“Eso no es así”, ha dicho ‘El Grillo’ en el juicio. “Yo no estaba en el balcón. Yo salí a la calle a ver qué pasaba y con tanto revuelo después del forcejeo me asusté y me metí en casa porque estaban lanzando botellas y todo”.

Sin embargo dicho testimonio no ha podido ser contrastado en la vista oral con el resto de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, pues tan solo dos de los testigos (familiares del acusado) han declarado para decir “que ellos no vieron nada”, mientras el resto no se ha presentado en la Audiencia Provincial de Salamanca.