El fiscal del caso ‘El Pistolero’: “Está muy bien que pida perdón pero también tiene que reconocer los hechos”

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones y sus respectivas solicitudes de pena para Emilio D.Y., el acusado del tiroteo de Garrido: 36 años de prisión en el caso del fiscal, 41 y seis meses la acusación particular y el ingreso en un psiquiátrico la defensa, informan fuentes del caso a LA GACETA. Le acusan de dos delitos de asesinato con alevosía, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de tenencia ilícita de armas.

El fiscal ha iniciado sus informes mostrando su asombro porque es la primera vez que al inicio del juicio el abogado de la defensa reconoce que las pruebas son irrefutables, que es evidente que su cliente es el autor de los hechos. Sin embargo en lo referente al acusado aprecia que está muy bien que haya pedido perdón en su declaración, “pero eso debe estar añadido a algo más, pudo reconocer los hechos pero no lo hizo”.

Para el fiscal la declaración de Emilio D.Y. fue “totalmente selectiva” ya que “recuerda lo que le beneficia, que había consumido alcohol, cocaína, que quería suicidarse... pero a partir de ahí deja de recordar todo”. “No es de ninguna forma entendible, no deben creer esas manifestaciones del acusado”, señala dirigiéndose a los miembros del jurado.

“Es aberrante por supuesto. Los hechos son incontestables, no son lógicos, son aberrantes, no tiene explicación racional, no es normal, en su sano juicio nadie comete algo así (...).

Es una situación que llama la atención , “disparos como si fuese un autómata, eso es realizado por una persona que no esté en su sano juicio”, manifiesta el letrado de la defensa al jurado que concluye que estos hechos, sin motivación alguna, “no tiene explicación alguna”.

Concluyen los informes y en sobre las 12:30 horas se entrega el objeto del veredicto al jurado.