Juicio del ‘Chispi’: las defensas piden al jurado popular que “no condenen sin pruebas”

Las defensas de los acusados por el asesinato del ‘Chispi’ han presentado sus informes. La defensa del ‘Vinas’ y ‘La Rocío’ han centrado parte de sus informes en los cambios de declaración de Teresa, la viuda del ‘Chispi’, que en sus declaraciones iniciales culpó al ‘Pepón’ y al ‘Rafi’ y en el juicio mantuvo al ‘Pepón’ y, sin lugar a dudas, al ‘Vinas’. Para él no cabe duda de que el segundo pistolero era ‘El Rafi’ y no su cliente, ‘El Vinas’.

Tanto en el caso del ‘Vinas’ mantuvo su solicitud de absolución porque defiende su inocencia, aunque en el caso de ella, con carácter subsidiario ha planteado que se le condene tan solo por tenencia ilícita de armas porque, dijo, aunque estas no tienen nada que ver con la muerte del ‘Chispi’ sí estaban en su garaje o trastero.

Expuso además para desmontar una de las principales bazas de las acusaciones el tema de la vestimenta, pidiendo al tribunal que pensaran en lo poco que pueden tardar en cambiarse de chaqueta. “A falta de pruebas ustedes no pueden más que dictar una sentencia absolutoria”, dijo a los miembros del jurado.

“La presunción de inocencia es el derecho básico de este sistema democrático y si no hay pruebas de cargo contundentes no les queda más remedio a ustedes que dictar una sentencia de no culpabilidad. No pueden condenar a una persona si no tienen la certeza con pruebas no con suposiciones de que no son culpables”.