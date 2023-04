Los acusados por el asesinato de ‘El Chispi’ dan su versión de los hechos: “Ya está, lo he matado, me dijo ‘Pepón’ nada más llegar a casa”

Se ha retomado el juicio por el asesinato de ‘El Chispi’, con las declaraciones de los acusados por el tiroteo que acabo con la vida de este salmantino. El primero en declarar ha sido ‘El Rafi’, que ha hablado de su relación con el resto de acusados y con la victima.

R.S.J., alias ‘El Rafi’ o ‘Moso’ ha dejado claro que “el Pepón y yo éramos amigos del barrio” hasta tal punto era cercana la relación que “se ofreció a cuidar a mi hijo cuando me lo quitaron, algo normal entre los gitanos”. Una relación similar tenía con ‘El Chispi’: “Jugábamos a la partida juntos, echábamos cigarros y nos corrimos alguna fiestilla”.

Según R.S.J., ‘El Rafi’, el día del crimen de ‘El Chispi’, él pasaba por la calle Maestro Soler porque “iba a recoger una carta a Correos”. “Correos está al lado del lugar de los hechos. Justo en ese momento oí los disparos y me paré con la furgoneta para ver qué había pasado, le pregunté a Pepón: ‘qué ha pasado primo’. Yo no presencié los disparos, cuando llegué estaba el hombre, ‘El Chispi’, tirado ya en el suelo. Pasé por ahí en un momento inapropiado. Pepón se subió a mi furgoneta ya que según el estado en el que estaba, cualquiera le decía que no. Su padre ‘El Vinas’ huyó por la calle Maestro Luna. Ambos vestían de negro”, ha detallado.

Después, ‘El Rafi’ ha expresado que junto a su mujer dejó a ‘El Pepón’ en la puerta de su casa. Luego, ‘El Rafi’ y ‘El Pepón’ se fueron a un descampado para hablar con los familiares de ‘El Vinas’, padre de ‘El Pepón’. Una vez allí, le comunicaron que la familia del fallecido, ‘El Chispi’, quería matarlos. Por miedo, ‘Rafi’ fue a buscar a su esposa, a ‘Samira’, mujer de ‘El Pepón, y a sus hijos. Todos se dirigieron al Encinar y desde allí huyeron a Madrid. “Huí con mi mujer por miedo, ya que la familia de ‘El Chispi’ se pensaba que yo también lo había matado. Nos fuimos a Madrid, pero allí no nos quisieron acoger y acabamos en un chalet en Tudela de Duero”, ha declarado ‘El Rafi’.

Una vez en Tudela, ‘El Rafi’ decidió cambiar de abogado porque se dio cuenta que ‘El Pepón’ y su padre ‘El Vinas’ querían que “se comiera el muerto”. “Ellos me decían que se iban a ocupar de mi hijo y de mi mujer, pero claro a cambio de algo, de que yo me comiera el muerto. Allí en Tudela es donde nos detuvieron”, ha concluido.

Esta versión la ha corroborado su mujer. Según S.S.G., ‘La Susana’ y mujer de R.S.J., ‘El Rafi’, el día del crimen estuvo con su marido de compras y luego fueron a Correos de San José “para recoger una carta”. “Cuando íbamos hacia allí escuchamos unos tiros y paramos. Yo no me bajé del coche, pero vi a dos personas andando, uno de ellos con un pasamontañas”, ha indicado.

Más tarde, ha añadido que ‘El Pepón’ se subió al vehículo y ambos lo acercaron a casa. “Después Rafi y yo nos fuimos con Samira, novia de ‘El Pepón’ y con sus hijos al Encinar porque teníamos miedo de que la familia de ‘El Chispi’ nos matara”, ha detallado.

Desde El Encinar, los cuatro -’La Susana’, ‘El Rafi’, ‘El Pepón’ y ‘La Samira’- huyeron a Tudela de Duero, en Valladolid. “Una vez allí, yo estaba harta de la situación porque me di cuenta de que ‘El Pepón’ quería que ‘El Rafi’ pagara su muerte, por eso contacté con una abogada y decidimos declarar”, ha concluido.

En tercer lugar, ha testificado E.L.G.M., ‘La Samira’. El día del crimen se dirigió al Centro de Salud de San José con sus cuatro hijos. Una vez allí, vio a ‘El Chispi’ y avisó de ello a ‘El Pepón’ a través de WhatsApp. “Justo cuando llegué a casa ‘El Pepón’ se iba con su padre ‘El Vinas’ y la pareja de este ‘La Rocío’”.

Según ‘La Samira’, sobre las 14:00 horas ‘El Pepón’ volvió a casa. “Llegó salpicado de sangre y me dijo que ya lo había matado, refiriéndose a ‘El Chispi’, y que cogiera a los niños y me fuera”, ha explicado. Más tarde, esta abandonó la casa con sus hijos y ‘La Susana’ y ‘El Rafi’ la llevaron al Encinar.

“Por la tarde ‘El Pepón’ nos vino a recoger al Encinar, me reconoció que él había disparado a ‘El Chispi’ y después su padre, ‘El Vinas’ continuó con los tiros. Nos marchamos de Salamanca a Tudela de Duero por miedo a que la familia de ‘El Chispi’ nos matara”, ha concluido.

R.B.G., ‘La Rocío’ y mujer de C.M.S., ‘El Vinas’ ha sido la cuarta acusada que ha testificado durante el juicio. Según ‘La Rocío’, el día de los hechos se dirigió al Centro de Salud de San José-donde se encontraba ‘El Chispi’- para realizarse “una prueba de embarazo”, pero niega que fuera allí en actitud vigilante hacia ‘El Chispi’. “Yo no me enteré de la muerte de ‘El Chispi’ hasta que no lo vi por televisión. Cuando ‘El Vinas’ llegó a casa ese día yo no le noté nada”, ha reconocido.

Respecto al momento de su detención junto a ‘El Vinas’ en el domicilio de esta en la calle Pablo Casals, ha declarado que “las armas que la Policía encontró en su trastero el día del arresto no eran de ellos”. “Solo una pistola de balines era mi padre, las demás no sabemos de quién eran porque a ese trastero entran y salen otros gitanos”, ha concluido

C.M.S., ‘El Vinas’ ha sido el último interrogado. En su declaración ha culpado a su hijo, ‘El Pepón’ y a ‘El Rafi’ de la muerte de ‘El Chispi’. “Durante el crimen yo estaba en casa, yo no maté a nadie. A mí la familia del difunto no me ha venido a buscar a casa ni me ha querido matar, sin embargo a mi hijo y a ‘El Rafi’ sí, por eso huyeron de la ciudad”, ha reconocido.

‘El Vinas’ ha recordado la carta que dejó escrita su hijo antes de quitarse la vida en el centro penitenciario de Dueñas (Palencia). “En ella decía: ‘Papá, di la verdad en el juicio, yo y ‘El Rafi’ matamos a ‘El Chispi’, tú eres inocente”, ha añadido. Respecto al momento de su detención junto a ‘La Rocío’ en la casa de la mujer, ha especificado que las armas encontradas en el trasteros “no eran suyas”. “Rocío tiene síndrome de Diógenes y yo no sabía que existieran esas armas, además otros gitanos tenían acceso a ese trastero”, ha comentado. Por último, ha detallado que su relación con su hijo ‘El Pepón’ no era “ni buena ni mala” porque “no le hacía nunca caso”, ha concluido

El juicio por este asesinato ha comenzado hoy lunes en la Audiencia Provincial de Salamanca con la formación del jurado popular, que será el encargado de declarar culpables o inocentes a los acusados y los alegatos de la fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Durante su turno, el fiscal del juicio por el crimen de ‘El Chispi’ ha narrado en un relato claro y conciso a los miembros del jurado popular pormenores hasta ahora desconocidos del caso, entre ellos el contenido de la carta que ‘El Pepón’ dejó antes de suicidarse en la cárcel de Villanubla (Valladolid): en la misiva exculpaba a su padre y culpaba al también acusado, ‘’El Rafi’.

Cabe recordar que ‘El Vinas’ fue condenado a 11 años y medio de prisión por intentar acabar con la vida de ‘El Rafi’ en prisión.

‘El Chispi’, de 27 años y vecino del barrio del Tormes, murió el 29 de enero de 2020 abatido a tiros mientras trataba de escapar de los ‘pistoleros’ con su hija de once meses en brazos, que, aunque pudo salir con vida, corrió también riesgo de muerte, pese a que los ‘pistoleros’ no dejaron de disparar hasta asegurarse de su muerte con disparos de gracia en la cabeza cuando agonizaba ya en el suelo en la calle Maestro Soler.

La sesión matutina del juicio finalizó antes de las tres y la vespertina ha comenzado a las 5 con los interrogatorios a los acusados. Está previsto que la sesión concluya a las 20.00 horas.