Juzgados de Béjar.

El juicio por el ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos, aplazado a última hora

Defectos de forma en las notificaciones han motivado la suspensión

M. C.

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

El juicio por el ataque mortal de tres perros a una vecina de 79 años en Valdehijaderos, señalado para este viernes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Béjar, ha sido suspendido por defectos de forma en las notificaciones, según informan fuentes del caso a LA GACETA. La vista debía abordar la posible responsabilidad penal de los dueños de los animales por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, figura que conlleva pena de multa, pero no de prisión.

Se trata de un procedimiento reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Salamanca, que el pasado año revocó el archivo de la causa y obligó a celebrar juicio oral para determinar si existió una falta de diligencia punible en la supervisión de los perros. La tragedia ocurrió el 7 de noviembre de 2021, cuando la víctima fue atacada en plena calle por tres canes que participaban en una cacería cercana. Regresaba a su domicilio tras recoger agua en una fuente situada a pocos metros de su casa.

La anciana sufrió heridas gravísimas por mordeduras y, pese a los esfuerzos médicos, falleció días después en el Hospital de Salamanca. El suceso conmocionó a la provincia y abrió un debate sobre las condiciones de control en actividades cinegéticas y la responsabilidad de los propietarios de los animales.

