Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo La Audiencia de Salamanca lo juzgará el 17 de noviembre por dos agresiones sexuales y un grotesco episodio tras su arresto. El acusado, de unos 20 años, habría agredido a la víctima y sembrado el caos entre orines, excrementos, insultos y amenazas a los policías

La Audiencia Provincial de Salamanca ha fijado para el próximo 17 de noviembre el juicio contra R.B.M., un joven al que la Fiscalía acusa de dos delitos de agresión sexual y de otro de atentado a agentes de la autoridad. El Ministerio Público solicita para él una pena total de casi 17 años de prisión, además de libertad vigilada durante ocho años al término de la condena y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los hechos se remontan al mes de diciembre de 2022, el acusado y la víctima, una joven de similar edad, se habían conocido días antes.

Relata la Fiscalía en su calificación provisional que, aquel mes, tras mantener relaciones consentidas, ella quiso marcharse, pero él la habría obligado a practicarle una felación. La mujer cortó entonces el contacto con él, hasta que volvieron a coincidir a finales de enero de 2023 en las inmediaciones de la plaza del Liceo.

De acuerdo con la versión de la víctima, ambos fueron al domicilio de él, donde el acusado volvió a intentar mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, él la agarró del pelo y la obligó por la fuerza. Por estos hechos la Fiscalía le imputa dos delitos de agresión sexual, uno de ellos con resultado de lesiones leves.

Tras la denuncia de la joven, agentes de la Policía acudieron a detenerlo a su domicilio, donde el acusado se mostró fuera de control, nervioso y agresivo. Trató de autolesionarse con un cuchillo, por lo que los agentes requirieron asistencia sanitaria. Además, una vez dentro del vehículo policial, comenzó a golpearlo con patadas y cabezazos, llegando a causar daños en el marco de una de las puertas.

Ya en los calabozos, su comportamiento se volvió aún más violento: insultó y amenazó a los agentes, se masturbó, escupió a las cámaras, arrojó excrementos por las rejas e incluso fingió intentos de ahorcamiento con la manta de la celda, según recoge el informe del Ministerio Público. «Entrad de uno en uno si tenéis cojones», les dijo entre otras lindezas. Los insultos y amenazas a los funcionarios, acompañados de los destrozos, motivan la acusación adicional de atentado a agentes de la autoridad, por la que la Fiscalía solicita una pena de nueve meses de prisión.

El informe forense concluye que R.B.M. presenta un trastorno adaptativo con alteraciones de conducta, aunque conserva sus capacidades. Tras su detención, permaneció en prisión provisional desde el 31 de enero hasta el 6 de noviembre de 2023, y actualmente se encuentra de nuevo entre rejas aunque por otras causas, informan las fuentes consultadas.

La Fiscalía reclama para R.B.M. ocho años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual, más una multa de 1.200 euros por las lesiones leves causadas a la víctima, además de los nueve meses por atentado a los agentes.