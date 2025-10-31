Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada a los calabozos de la Comisaría de Policía de Salamanca.

Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo

La Audiencia de Salamanca lo juzgará el 17 de noviembre por dos agresiones sexuales y un grotesco episodio tras su arresto. El acusado, de unos 20 años, habría agredido a la víctima y sembrado el caos entre orines, excrementos, insultos y amenazas a los policías

M. C.

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00

Comenta

La Audiencia Provincial de Salamanca ha fijado para el próximo 17 de noviembre el juicio contra R.B.M., un joven al que la Fiscalía acusa de dos delitos de agresión sexual y de otro de atentado a agentes de la autoridad. El Ministerio Público solicita para él una pena total de casi 17 años de prisión, además de libertad vigilada durante ocho años al término de la condena y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los hechos se remontan al mes de diciembre de 2022, el acusado y la víctima, una joven de similar edad, se habían conocido días antes.

Relata la Fiscalía en su calificación provisional que, aquel mes, tras mantener relaciones consentidas, ella quiso marcharse, pero él la habría obligado a practicarle una felación. La mujer cortó entonces el contacto con él, hasta que volvieron a coincidir a finales de enero de 2023 en las inmediaciones de la plaza del Liceo.

De acuerdo con la versión de la víctima, ambos fueron al domicilio de él, donde el acusado volvió a intentar mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, él la agarró del pelo y la obligó por la fuerza. Por estos hechos la Fiscalía le imputa dos delitos de agresión sexual, uno de ellos con resultado de lesiones leves.

Tras la denuncia de la joven, agentes de la Policía acudieron a detenerlo a su domicilio, donde el acusado se mostró fuera de control, nervioso y agresivo. Trató de autolesionarse con un cuchillo, por lo que los agentes requirieron asistencia sanitaria. Además, una vez dentro del vehículo policial, comenzó a golpearlo con patadas y cabezazos, llegando a causar daños en el marco de una de las puertas.

Ya en los calabozos, su comportamiento se volvió aún más violento: insultó y amenazó a los agentes, se masturbó, escupió a las cámaras, arrojó excrementos por las rejas e incluso fingió intentos de ahorcamiento con la manta de la celda, según recoge el informe del Ministerio Público. «Entrad de uno en uno si tenéis cojones», les dijo entre otras lindezas. Los insultos y amenazas a los funcionarios, acompañados de los destrozos, motivan la acusación adicional de atentado a agentes de la autoridad, por la que la Fiscalía solicita una pena de nueve meses de prisión.

El informe forense concluye que R.B.M. presenta un trastorno adaptativo con alteraciones de conducta, aunque conserva sus capacidades. Tras su detención, permaneció en prisión provisional desde el 31 de enero hasta el 6 de noviembre de 2023, y actualmente se encuentra de nuevo entre rejas aunque por otras causas, informan las fuentes consultadas.

La Fiscalía reclama para R.B.M. ocho años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual, más una multa de 1.200 euros por las lesiones leves causadas a la víctima, además de los nueve meses por atentado a los agentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  5. 5 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  6. 6 Del campo al cementerio: «Ya no da para vivir»
  7. 7 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  8. 8 Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado
  9. 9 El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo
  10. 10 Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo

Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo