Una joven de 25 años trasladada al Hospital tras salirse de la carretera en Aldeadávila de la Ribera
El accidente se ha producido a las 5:27 horas
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 9 de agosto 2025, 10:27
Una joven de 25 años ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras salirse de la carretera en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera.
Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso de una salida de vía de un turismo sobre las 5:27 horas en la playa municipal 'El Rocoso', a la altura de Aldeadávila. La sala de operaciones del112 ha informado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos. Una vez allí, el personal sanitario ha asistido a la lesionada, que posteriormente ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.