Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. E. P.

Investigan como posible violencia de género la muerte de una mujer apuñalada en su casa de Torrejón

Los hechos ocurrían en la noche de este domingo, 30 de noviembre

E. P.

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:47

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de una mujer, hallada con múltiples heridas de arma blanca en su domicilio de Torrejón de Ardoz. Su pareja, por su parte, fue encontrada en la vía pública tras precipitarse desde la vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del domingo, cuando la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba sobre un hombre que se había lanzado desde su hogar. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre, un español nacido en 1981, había fallecido.

Al ingresar al domicilio desde el que presuntamente se lanzó, los Bomberos de la Comunidad de Madrid encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, también española y nacida en 1980, con heridas de arma blanca en el cuello, según informó el 112 Comunidad de Madrid.

Personal sanitario acudió al lugar para certificar el fallecimiento de ambas personas, mientras que la Unidad de Delitos Violentos (DEVI) y el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se encargan de la investigación.

