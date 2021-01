Investigado en Salamanca por conducir borracho, sin carné, tener un accidente y huir

Los hechos tuvieron lugar a las 17.52 horas en el kilómetro 60 de la CL-517. En ese momento, el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba de la salida de vía de un turismo. Según el aviso, una mujer de unos 50 años se encontraba atrapada y no podía salir del vehículo, así que se movilizó a los Bomberos de Vitigudino, aunque según se informó después la mujer ya se encontraba fuera. Tal y como se publicó entonces, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser evacuadas en ambulancia de Sacyl.

El individuo se escondió en unos arbustos cercanos, donde fue pillado por la Guardia Civil de Tráfico

Pero la historia no acabó ahí. Cuando la Guardia Civil de Tráfico llegó al lugar del accidente se dio cuenta de que en el turismo viajaban cuatro personas (dos hombres en los asientos delanteros y dos mujeres en los traseros), pero el varón que iba al volante no se encontraba en el lugar.

Sin embargo no estaba lejos, pues los agentes le encontraron escondido entre unos arbustos cercanos a donde quedó el coche siniestrado. Fue entonces cuando los funcionarios le realizaron la prueba de alcohol, en la que arrojó un resultado positivo; y descubrieron que en el momento de los hechos el varón no tenía vigente el permiso de conducir. Por todo ello esa misma semana fue detenido por los presuntos delitos de lesiones imprudentes (al haber resultado heridas dos personas), conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducir sin carné y abandono del lugar del accidente. No obstante, quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

El vehículo siniestrado no es suyo. Con el avance de las investigaciones la Guardia Civil de Tráfico pudo saber que el vehículo en cuestión no era del ahora investigado, sino que era propiedad del hombre que en el momento de los hechos viajaba como copiloto. Al parecer este se lo dejó para hacer un favor al que conducía, pues este le dijo que le urgía tener un turismo con el que ir a recoger unos enseres que necesitaba a un pueblo.