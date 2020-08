Intervención de la Guardia Civil en un bus Salamanca-Madrid por el aviso de un pasajero masturbándose

Agentes de la Guardia Civil tuvieron que intervenir este lunes 10 de agosto en un autobús de la línea Salamanca-Madrid tras recibir un aviso en el que se informaba que una persona se encontraba masturbándose. Según fuentes del Instituto Armado los hechos tuvieron lugar a la altura del municipio abulense de San Pedro del Arroyo, hasta donde tuvo que desplazarse una patrulla para tratar de esclarecer lo ocurrido tras la acusación de una persona que decía haber sorprendido al hombre masturbándose en su asiento. Según las mismas fuentes los funcionarios tomaron nota de lo ocurrido, algo que de momento no se ha podido demostrar.

No obstante, desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de actuaciones no suponen un delito de exhibicionismo si no se dan ante menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad, algo que no ocurrió.