Interceptado un octogenario en Béjar tras circular 24 km por la A-66 en sentido contrario

En sus manifestaciones a los agentes, el anciano ha señalado que había salido de su localidad en la provincia de Cáceres y se dirigía a Béjar a comprarse “unas gafas”.

Tras ir a repostar, había cogido la autovía y ha relatado: “Al subir a Baños de Montemayor, me di cuenta de que iba mal, que circulaba por el carril izquierdo y al ver que los coches me pitaban y me daban luces, me di cuenta que circulaba en sentido contrario e intenté salir de la autovía pero no encontré salida continuando hasta que me paró la Guardia Civil”.