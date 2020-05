Intentan timar a una salmantina y la amenazan con cobrarle 73.000€

Una salmantina ha podido ser víctima de una banda de estafadores que, a través de un anuncio que la mujer había publicado en una plataforma de compraventa, exigían a la mujer que les proporcionara los datos de su tarjeta bancaria para cerrar el acuerdo. Por suerte ella se negó y al hacerlo le amenazaron con cobrarle 73.000 euros en concepto de multa, al haber ya iniciado supuestamente los trámites del intercambio, si no proporcionaba esa información. No es el único caso y la Guardia Civil ya tiene conocimiento de los hechos.

Tal y como ha explicado la afectada con pruebas a este diario, este fin de semana decidió publicar en una conocida página web de venta de productos de segunda mano unas sillas. Automáticamente una particular se pone en contacto con ella y le solicita que si puede enviarle más fotografías de los artículos a un correo electrónico. La salmantina le hace llegar las imágenes y es en ese momento cuando la supuesta compradora le dice que estaba interesada y acuerdan que sea una empresa de reparto la que haga de mediadora, de tal forma que los profesionales de esta empresa acudirían a la casa de la vendedora con un sobre con el dinero y que ellos mismos se llevarían las sillas.

Ese mismo día la salmantina recibe una llamada a través de la aplicación WhatsApp de un número cuya imagen es el logotipo de una conocida empresa de paquetería. Le comunican que es la empresa que va a tramitar su pedido, que se dirigían ya hacia su casa pero que para ello tenía que proporcionar el número de su tarjeta. La víctima sospecha, pregunta que para qué y los estafadores le dicen que es necesario para cerrar el intercambio y que el comprador ya ha facilitado la suya. Mientras tanto, esta vecina de un pueblo cercano a la capital se pone en contacto con la presunta compradora y efectivamente esta le dice que ella ya ha dado su tarjeta y que ella tiene que hacer lo mismo, pues finalmente lo que van a hacer es transferir el dinero de una cuenta a otra. Mientras tanto, desde la supuesta empresa de paquetería le facilitan fotografías de una tarjeta por ambas caras. “Lo hicieron para convencerme como que ya tenía la tarjeta de la otra persona y como no me fiaba les dije que no y fue en ese momento cuando me amenazan y me dicen que me llegará una multa de 73.000 euros”, presuntamente por los daños generados.

Aunque este tipo de intento de estafa a través de plataformas de compraventa son bastante habitual y no llegó a ser timada, la salmantina ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y en los próximos días interpondrá denuncia. “A raíz de mi caso han salido a la luz más personas a las que han intentando timar y por lo menos que la gente no caiga en este tipo de fraudes”, concluye.