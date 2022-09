Indignación en Garrido: el ladrón más conocido del barrio ya está en la calle

“Es una vergüenza que una persona robe un día y tenga la posibilidad de robar el siguiente y el siguiente... yo creo que con que lo haga un día es más que suficiente para que vaya a la cárcel porque de poco vale que las cámaras graben para que luego no se haga nada”. Con estas palabras muestra su indignación uno de los afectados por las sustracciones perpetradas por un conocido vecino de Garrido que tiene en jaque a los comerciantes del barrio y en especial a los de la zona de la plaza de Barcelona. El viernes a mediodía fue al fin detenido y horas más tarde se encontraba de nuevo en la calle, eso sí con prohibición de entrada al negocio al que había ido a robar los tres días anteriores.

Tal y como ha venido informando LA GACETA, agentes de la Policía Nacional arrestaron al varón, de mediana edad y viejo conocido policial, tras ser identificado por la propietaria de uno de los establecimientos afectados, al que entró tres veces de martes a jueves (una cada día). Tal y como puede verse en las cámaras de videovigilancia del negocio, en cada una de sus ‘visitas’ entraba a cara descubierta, tras lo que amedrentaba y amenazaba a la empleada, tirando el mostrador y cogiendo a continuación por la fuerza alguna cajetilla de tabaco.

Tras visionar las grabaciones y reconocerle sin ninguna duda, debido a su historial, los agentes le localizaron y le detuvieron por un delito continuado de robo con violencia e intimidación.

Trasladado a dependencias policiales y finalizados todos los trámites, los efectivos le pusieron a disposición del Juzgado de Guardia, que ordenó su puesta en libertad provisional, eso sí con una medida que le prohíbe entrar al establecimiento en cuestión.

Los vecinos y comerciantes consultados por este diario afirman que estos tres robos no han sido los únicos en la semana pasada, sino que también de martes a jueves habría robado al menos en un supermercado y otro negocio más. De hecho parece que este comportamiento delictivo se ha vuelto más frecuente y violento en la última temporada cuando al parecer su madre viuda, con la que residía hasta ahora, ya no está en casa y por tanto no puede estar pendiente de él.

“El día antes, el lunes de la semana pasada, había estado tirando cuchillos desde su ventana y al parecer le dio a un vecino”, señala uno de los perjudicados, que destaca además que cada vez que entra en un negocio a robar “lo hace a cara descubierta y con chulería, ni prisas ni nada, como si estuviera bien lo que hace”, lamenta y añade que los comercios viven una situación de continua intranquilidad por si decide regresar.

Fuentes judiciales señalan a este diario que su puesta a disposición judicial ha sido solo por el robo de apenas un paquete tabaco en el citado establecimiento, los otros hechos o no han sido denunciados o no hay prueba de su autoría, por eso no han sido puestos en conocimiento del Juzgado. Así que, pese a que ciertamente este tipo de delincuentes resultan muy molestos, se trata de hechos delictivos de muy escasa entidad penal, hurtos de menos de 400 euros y en este caso concreto de mucho menos, que no conllevan el ingreso en prisión provisional. Eso sí, apuntan, la situación cambia cuando el asunto llega a los Juzgados de lo Penal y las denuncias se acumulan.

Cabe recordar que hace una semana entró en vigor la reforma en el Código Penal sobre los hurtos que afecta especialmente a los reincidentes. Ahora podrán ser sancionados con penas de prisión de entre 6 y 18 meses, aunque el botín no exceda de los 400 euros y no solo con una multa. Se persigue así dar a estos casos una respuesta penal más disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta, sin incurrir en un aumento desproporcionado de la pena.