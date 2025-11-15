Un hombre afectado por la inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Santiz El suceso ha tenido lugar la mañana de este sábado en la calle Palacios

La Gaceta Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:02 | Actualizado 11:12h. Comenta Compartir

Un hombre de 67 años ha tenido que ser atendido tras inhalar humo en el inendio de una vivienda en la calle Palacios, a la altura del número 4, del municipio de Santiz la mañana de este sábado.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del fuego se ha producido a las 10:20 horas y hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y una ambulancia del Sacyl de Soporte Vital Básico, así como personal médico del Centro de Salud de Calzada para atender al varón.

Se desconocen por el momento las causas del incendio y el alcance de los daños materiales causados.

Temas

Santiz