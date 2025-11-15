Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos trabajando en el lugar del incendio. EÑE

Un hombre afectado por la inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Santiz

El suceso ha tenido lugar la mañana de este sábado en la calle Palacios

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Un hombre de 67 años ha tenido que ser atendido tras inhalar humo en el inendio de una vivienda en la calle Palacios, a la altura del número 4, del municipio de Santiz la mañana de este sábado.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del fuego se ha producido a las 10:20 horas y hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y una ambulancia del Sacyl de Soporte Vital Básico, así como personal médico del Centro de Salud de Calzada para atender al varón.

Se desconocen por el momento las causas del incendio y el alcance de los daños materiales causados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  5. 5 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  6. 6 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  7. 7 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  8. 8 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  9. 9 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un hombre afectado por la inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Santiz

Un hombre afectado por la inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Santiz