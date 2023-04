“Hola mamá, mi teléfono está roto”, la estafa que vuelve a Salamanca

La alerta emitida recientemente por la Policía Nacional ante una nueva oleada del timo de “mamá/papá mi móvil está roto” ya está en Salamanca.

“Hola mamá, mi teléfono está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamar. Puedes enviarme un mensaje a través de WhatsApp al Número: +34656295559”. Este era el mensaje que recibía una salmantina, madre de una niña de 12 años, después de dos llamadas perdidas desde Italia, y aunque por fortuna no ha picado, ha querido alertar al resto de ciudadanos de la presencia de este tipo de mensajes en Salamanca para que desconfíen si reciben otro similar y que por supuesto no paguen sin contrastar su veracidad.

La Policía Nacional ha alertado en los últimos días, en sus redes sociales, sobre la reaparición de esta estafa.