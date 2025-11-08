Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos de Salamanca y personal sanitario del Sacyl en el lugar del accidente mortal en la calle Calzada de Medina.

Una de las hijas de Isidoro García Carro 'El Isi', la víctima mortal del accidente en la calle Calzada de Medina

Se trata de Thalía García de 22 años y era la conductora del vehículo siniestrado contra un poste de tensión eléctrica | Los hechos han ocurrido sobre las 4:50 horas en Puente Ladrillo

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:37

Thalía García, hija de Isidoro García Carro, 'El Isi', ha muerto esta madrugada en el grave accidente de tráfico ocurrido en la calle Calzada de Medina, en el barrio de Puente Ladrillo. La joven, de 22 años y madre de una niña pequeña, era la conductora del vehículo siniestrado, en el que viajaban otras dos mujeres que resultaron heridas de gravedad.

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 4:50 horas de la madrugada de este sábado, cuando el turismo—un Mercedes Clase C de color gris— en el que circulaban se salió de la vía y colisionó frontal y lateralmente contra un poste de tensión eléctrica a la altura del número 81 de dicha calle.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, así como Bomberos de Salamanca y personal sanitario del Sacyl, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de la conductora y atendieron a las otras dos ocupantes, de 25 y 19 años, que fueron trasladadas al Hospital de Salamanca, una en soporte vital básico y otra en la UVI móvil.

Los Bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a las tres jóvenes del interior del vehículo, gravemente dañado por el impacto. Mientras tanto, operarios municipales realizaron tareas de limpieza para retirar los restos del coche y normalizar el tráfico en la vía.

