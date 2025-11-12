Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Sacyl. ARCHIVO

Un herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta en Carbajosa

Los servicios sanitarios se desplazaron para atender a la víctima que se quejaba de dolor en el tobillo

La Gaceta

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

El incidente tuvo lugar al mediodía de este miércoles en la rotonda de la avenida de Carbajosa de la Sagrada con calle Nexton cuando un turismo y una bicicleta colisionaron en la vía pública.

Según ha señalado el 112, producto del impacto el ciclista, un varón de 62 años, ha resultado herido leve. El hombre permanece consciente que se queja de dolor un tobillo producto del golpe. Al lugar se han trasladado los servicios sanitarios para atender al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  5. 5 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  6. 6 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  7. 7 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  8. 8 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  9. 9 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  10. 10 El primer torero salmantino que se queda sin apoderado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta en Carbajosa

Un herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta en Carbajosa