Un herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta en Carbajosa Los servicios sanitarios se desplazaron para atender a la víctima que se quejaba de dolor en el tobillo

La Gaceta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:39

El incidente tuvo lugar al mediodía de este miércoles en la rotonda de la avenida de Carbajosa de la Sagrada con calle Nexton cuando un turismo y una bicicleta colisionaron en la vía pública.

Según ha señalado el 112, producto del impacto el ciclista, un varón de 62 años, ha resultado herido leve. El hombre permanece consciente que se queja de dolor un tobillo producto del golpe. Al lugar se han trasladado los servicios sanitarios para atender al herido.