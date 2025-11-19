Herido un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la avenida de los Maristas El accidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 8:30 horas de la mañana de este miércoles, 19 de noviembre

Elena Martín Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:02

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este martes tras un accidente de tráfico registrado a las 08:40 horas en la avenida de los Maristas, a la altura del cruce con la calle Papa Luna, en Salamanca.

Según la información facilitada, un turismo colisionó con un patinete, cuyo conductor quedó herido aunque permanecía consciente en el lugar del suceso.

Tras el aviso, se desplazaron hasta la zona efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia para atender al joven.