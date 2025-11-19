Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Herido un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la avenida de los Maristas

El accidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 8:30 horas de la mañana de este miércoles, 19 de noviembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este martes tras un accidente de tráfico registrado a las 08:40 horas en la avenida de los Maristas, a la altura del cruce con la calle Papa Luna, en Salamanca.

Según la información facilitada, un turismo colisionó con un patinete, cuyo conductor quedó herido aunque permanecía consciente en el lugar del suceso.

Tras el aviso, se desplazaron hasta la zona efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia para atender al joven.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  2. 2 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  5. 5 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  6. 6 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  7. 7 Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca
  8. 8 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  9. 9 La Guardia Civil ejecuta un simulacro de atentado terrorista en El Tormes
  10. 10 De Cuenca destierra la melancolía del poeta al recibir el Premio Reina Sofía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la avenida de los Maristas

Herido un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la avenida de los Maristas