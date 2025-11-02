Herido un ciclista tras impactar contra un turismo en la avenida de Portugal
El hombre tiene 62 años
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:31
Comenta
Un ciclista de 62 años ha resultado herido este domingo tras ser golpeado por un turismo en la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca.
El 112 recibió la alerta a las 17.58 horas y fue por ello que se avisó a la Policía Local, Nacional y al Sacyl, que movilizó a una ambulancia hasta el lugar ya que se aquejaba del brazo y de la pierna.