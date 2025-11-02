Herido un ciclista tras impactar contra un turismo en la avenida de Portugal El hombre tiene 62 años

La Gaceta Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:31

Un ciclista de 62 años ha resultado herido este domingo tras ser golpeado por un turismo en la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca.

El 112 recibió la alerta a las 17.58 horas y fue por ello que se avisó a la Policía Local, Nacional y al Sacyl, que movilizó a una ambulancia hasta el lugar ya que se aquejaba del brazo y de la pierna.