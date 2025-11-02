Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia del Sacyl. LAYA

Herido un ciclista tras impactar contra un turismo en la avenida de Portugal

El hombre tiene 62 años

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

Un ciclista de 62 años ha resultado herido este domingo tras ser golpeado por un turismo en la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca.

El 112 recibió la alerta a las 17.58 horas y fue por ello que se avisó a la Policía Local, Nacional y al Sacyl, que movilizó a una ambulancia hasta el lugar ya que se aquejaba del brazo y de la pierna.

