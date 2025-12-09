Heridas tres personas, entre ellas un bebé de tres meses, en una salida de vía en Martín de Yeltes Han sido trasladados al Hospital de Salamanca

La Gaceta Martes, 9 de diciembre 2025, 17:32

Una mujer de 33 años, un hombre de 32 y un bebé de tres meses han resultado heridos este martes tras una salida de vía de un turismo en el kilómetro 301 de la autovía A-62, sentido Salamanca, en Martín de Yeltes.

El 112 recibió varias llamadas alertando de la situación y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Fuente de San Esteban.

Allí, el personal sanitario atendió a los heridos y, posteriormente los trasladó más tarde al Hospital de Salamanca. La mujer fue en UVI móvil y los dos varones, en ambulancia de soporte vital básico.