Imagen de una ambulancia por Salamanca. LAYA

Heridas tres personas, entre ellas un bebé de tres meses, en una salida de vía en Martín de Yeltes

Han sido trasladados al Hospital de Salamanca

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:32

Una mujer de 33 años, un hombre de 32 y un bebé de tres meses han resultado heridos este martes tras una salida de vía de un turismo en el kilómetro 301 de la autovía A-62, sentido Salamanca, en Martín de Yeltes.

El 112 recibió varias llamadas alertando de la situación y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Fuente de San Esteban.

Allí, el personal sanitario atendió a los heridos y, posteriormente los trasladó más tarde al Hospital de Salamanca. La mujer fue en UVI móvil y los dos varones, en ambulancia de soporte vital básico.

