Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera
La mujer de 55 años presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal
La Gaceta
Salamanca
Martes, 28 de octubre 2025, 21:05
Una mujer de 55 años ha resultado herida este martes tras sufrir un atropello por parte de un turismo mientras cruzaba un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 32.
El 112 recibió la alerta a las 20:32 horas y se avisó a agentes de la Policía Local, Nacional y a Emergencias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida que estaba consciente, pero presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal.