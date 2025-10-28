Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia de servicio. LAYA

Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera

La mujer de 55 años presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal

La Gaceta

Salamanca

Martes, 28 de octubre 2025, 21:05

Una mujer de 55 años ha resultado herida este martes tras sufrir un atropello por parte de un turismo mientras cruzaba un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 32.

El 112 recibió la alerta a las 20:32 horas y se avisó a agentes de la Policía Local, Nacional y a Emergencias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida que estaba consciente, pero presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal.

