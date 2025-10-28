Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera La mujer de 55 años presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal

La Gaceta Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 21:05

Una mujer de 55 años ha resultado herida este martes tras sufrir un atropello por parte de un turismo mientras cruzaba un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 32.

El 112 recibió la alerta a las 20:32 horas y se avisó a agentes de la Policía Local, Nacional y a Emergencias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida que estaba consciente, pero presentaba una brecha en un brazo y una hemorragia nasal.

