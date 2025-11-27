Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la rotonda de la Charrería La joven se aquejaba de un golpe en la espalda

La Gaceta Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:27 Comenta Compartir

Una joven, de 26 años de edad, ha resultado herida este jueves tras una colisión entre dos turismos en la rotonda de la Charrería.

El 112 recibió la alerta del accidente de tráfico a las 19.21 horas y se avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envió asistencia al lugar ya que se aquejaba de un golpe en la espalda.