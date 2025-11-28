Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia del Sacyl en carretera. LAYA

Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo

Ambas presentan una brecha en la cabeza aunque se encuentran conscientes

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:07

Una mujer de unos 65 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo este viernes por la mañana en El Encinar, en el paseo del Poniente, junto al consultorio local, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso fue recibido a las 9:36 horas y una enfermera del consultorio le ofreció asistencia sanitaria antes de la llegada de la ambulancia. La mujer se encuentra consciente y con una brecha en la cabeza.

La sala de operaciones de los Servicios de Emergencia también dio aviso a la Policía Local de Terradillos y a la Guardia Civil.

Poco después, a las 9:44 horas, el 1-1-2 recibía otra llamada alertando de que otra mujer había resultado también herida con una brecha en la cabeza en la avenida de la Constitución, a la altura número 8, del municipio de Encinas de Abajo. Hasta el lugar también se ha movilizado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de SVB para atender a la mujer, que se encuentra consciente.

