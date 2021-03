Hablan los protagonistas del brutal accidente de Vallejera cinco años después: “Había personas que estaban muy mal y fue duro”

Dos factores unidos provocaron la tragedia. Una impresionante granizada de manera repentina y un intenso tráfico con motivo de las primeras horas de la operación salida por la Semana Santa. Este sábado día 20 de marzo se cumplieron cinco años del espectacular siniestro registrado en 2016 en la A-66, en Vallejera, donde 25 coches y dos camiones se vieron implicados en un accidente múltiple que dejó cuatro heridos graves —uno de los cuales falleció horas después en un hospital— y doce de menor consideración.

El accidente se registró a las 13.40 horas en el kilómetro 408, en dirección a Extremadura. Una fuerte granizada hizo que un Peugeot 207 perdiera el control, cruzara el carril e impactara contra un camión, sin que los restantes vehículos que circulaban detrás pudieran frenar a tiempo. Los peores parados fueron los cuatro coches que se empotraron contra el camión y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatarles. Precisamente, el caos que había en la carretera es lo que más recuerda a día de hoy Manuel Gallego, jefe del parque comarcal de Bomberos de Béjar. “Fue brutal, muy gordo. Yo creo que el accidente más importante que ha habido en la zona. Lo recuerdo perfectamente”, aseguraba en una conversación mantenida con este periódico.

Gallego indica que no olvida la gran cantidad de coches implicados y la tensión a la hora de rescatar a las víctimas del interior de los vehículos. “Tuvieron que ser rescatadas con toda la gente mirando, porque en la carretera quedaron muchas personas afectadas. Los vehículos estaban destrozados”, explica. “Los primeros minutos fueron muy agobiantes, luego llegaron los refuerzos de Salamanca”.

Precisamente, a Alberto García Pozo, uno de los conductores que se vio implicado en el accidente, le tocó echar una mano. “Como soy conocido de los bomberos, me tocó coger la cizalla y ayudarles a sacar gente. Había personas que estaban muy mal y fue duro. Había coches empotrados contra camiones y fui de los últimos en llegar, por lo que me dio tiempo a reaccionar. El coche se me fue sin control. Pegué contra otro vehículo y contra el quitamiedos, porque lo que evité fue chocar contra el camión”, recordaba. Por suerte, pese al susto, este bejarano resultó ileso y su coche acabó con escasos daños.

Y es que las víctimas podrían haber sido muchas más de no haber sido por la actuación heróica de muchos conductores, que decidieron salir de sus coches y caminar carretera atrás para alertar a otros —lo que hizo que a muchos les diera tiempo a frenar—y cortar el tráfico hasta la llegada de la Guardia Civil. Luego decenas de sanitarios del Sacyl, en helicópteros y ambulancias, se hicieron cargo de todos los heridos.