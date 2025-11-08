La Guardia Civil sorprende a tres hombres realizando pintadas bajo la A-66 entre Montejo y La Maya Los individuos intentaron huir campo a través

La Gaceta Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:17

La Guardia Civil ha informado, a través de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, que agentes del Puesto de Galinduste sorprendieron in fraganti a tres varones durante la madrugada del pasado 2 de noviembre, cuando realizaban pintadas en uno de los pasos inferiores de la N-630, bajo la A-66, entre las localidades salmantinas de Montejo y La Maya.

Según detallan en la publicación, al verse descubiertos los individuos huyeron campo a través para intentar llegar a sus vehículos y escapar del lugar. Sin embargo, los agentes lograron interceptar dos turismos ocupados por los sospechosos.

Durante la intervención, tanto en el lugar de los hechos como en el interior de los vehículos, los guardias incautaron numerosos botes de spray y otros materiales empleados para realizar las pintadas.

La inspección ocular posterior permitió relacionar los grafitis realizados esa misma madrugada con otros similares en zonas cercanas, lo que refuerza la investigación abierta por daños al patrimonio.