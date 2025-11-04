La Guardia Civil investiga el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo leonés La víctima tenía 63 años

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a un suceso autolítico.

La víctima tenía los genitales desmembrados, si bien fuentes de la investigación apuntan a una posible automutilación.