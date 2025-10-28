La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada Los agentes detectaron en la A-62 que el vehículo era robado y activaron el dispositivo

La Guardia Civil, en concreto agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Salamanca, este lunes detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo a motor, además de constarle un señalamiento de búsqueda, detención y personación, según explica la Guardia Civil de Salamanca.

Los hechos se produjeron sobre las 10:45 horas, cuando los agentes que circulaban por la autovía A-62 detectaron una furgoneta que figuraba como sustraída. De inmediato, en el término municipal de Sancti Spiritus, se estableció un dispositivo, gracias al cual se consiguió la detención del vehículo, así como del ocupante del mismo.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias.