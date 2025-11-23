Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mesa informativa de la AECC en Béjar. ARCHIVO

El golpe más ruin en Béjar: ante el juez por robar la hucha de la lucha contra el cáncer en una droguería

Uno de los acusados entretenía a la dueña, mientras su compinche arrancaba el recipiente con 100 euros dentro, tras lo que huyeron

M. C.

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá la próxima semana el procedimiento seguido por un robo que generó especial indignación en Béjar: la sustracción de una hucha solidaria perteneciente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Dos hombres, O.R.S.H. y M.CH., se sentarán en el banquillo acusados por actuar de mutuo acuerdo para llevarse el recipiente destinado a recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad con los 100 euros que había en su interior y que todavía no han sido recuperados.

Según recoge el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, alrededor de las 17:15 horas, en una droguería situada en la calle Mayor de Béjar. Los acusados entraron al establecimiento y, actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener ilícito beneficio, mientras el primero de ellos entretenía a la propietaria con una conversación para desviar su atención, su compinche se dirigió a la parte del mostrador donde estaba colocada la hucha de la AECC.

La hucha, anclada con un cable para evitar precisamente este tipo de robos, fue arrancada de un tirón, rompiendo la sujeción. Tras hacerse con ella, ambos salieron rápidamente del local y huyeron con el dinero recaudado.

Los 100 euros que contenía el recipiente no han sido recuperados, señala la Fiscalía. La propia asociación, a través de su responsable local, reclama esa cantidad en concepto de responsabilidad civil.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público. Además, aprecia reincidencia en el caso de M.CH., que ya fue condenado en 2020 por un delito de hurto.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para M.CH. una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que para O.R.S.H. pide dos años y seis meses. Para ambos reclama, además, el pago de las costas y la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria a la AECC en los 100 euros sustraídos, más los intereses legales.

