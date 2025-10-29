La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda La Audiencia lo juzgará en noviembre por años de grabaciones furtivas en la calle y en todo tipo de eventos. Utilizaba la técnica fetichista 'upskirt' y la Policía ha localizado a más de 120 víctimas en una zona de la provincia. La Fiscalía le acusa de descubrimiento de secretos en masa, además de otros delitos sexuales

M. C. SALAMANCA Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:00

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para el próximo mes el juicio contra M.A.Z.M., un vecino de la provincia acusado de varios delitos de carácter sexual, entre ellos descubrimiento de secretos en masa. La Fiscalía solicita para él una elevada condena por unos hechos que se habrían prolongado durante años y afectado a más de 120 mujeres, grabadas sin su consentimiento mediante la técnica conocida como 'upskirt' (filmar o fotografiar por debajo de la falda).

Según ha podido saber LA GACETA, el caso, inusual por su volumen y alcance, se destapó a raíz de una denuncia presentada por un particular que alertó de la existencia de intercambios de material pornográfico en un canal de Telegram. Aquella comunicación condujo a una investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permitió rastrear el origen de varios archivos hasta el domicilio del ahora acusado, en la provincia.

En el registro practicado por orden judicial, los agentes hallaron dispositivos informáticos con una amplia colección de grabaciones realizadas en la vía publica y todo tipo de espacios, todos ellos obtenidos subrepticiamente, según el relato del Ministerio Público. Las grabaciones mostraban imágenes de ropa interior y zonas íntimas de mujeres, captadas mediante la colocación de una cámara de teléfono móvil bajo las faldas o vestidos, sin que las víctimas fueran conscientes de ello.

Los hechos se remontan, según la acusación, al año 2017 y se habrían repetido de manera continuada en el tiempo hasta ser detectado, con un patrón de actividad delictiva de naturaleza sexual y fetichista. El acusado habría aprovechado todo tipo de contextos -fiestas patronales, conciertos, eventos taurinos, locales de ocio o la vía pública- para obtener el material.

La tediosa investigación permitió identificar a más de un centenar de mujeres afectadas, todas ellas figuraban en las grabaciones.

El Ministerio Público considera que el acusado actuó con ánimo libidinoso y con desprecio hacia la intimidad y dignidad de las víctimas, motivo por el cual solicita una pena de prisión especialmente elevada.

El procesado, que carece de antecedentes penales, será juzgado en noviembre en la Audiencia Provincial de Salamanca.

Las fuentes consultadas por La GACETA califican el caso como uno de los más amplios de este tipo detectados, inusual en la provincia, tanto por el número de víctimas como por la gravedad y extensión temporal de los hechos.

¿Qué es la técnica del 'upskirt'?

La expresión upskirt (literalmente «falda arriba») se usa para describir la práctica de realizar fotografías o grabaciones por debajo de la falda o el vestido de una mujer, captando imágenes de la entrepierna, ropa interior e incluso genitales, sin su conocimiento o consentimiento. Suele considerarse una forma de voyeurismo o fetichismo sexual, pues el objetivo último es la excitación del autor al observar partes íntimas de la víctima que no tienen visibilidad normal.

Una práctica delictiva grave y en expansión

Este tipo de grabación se ha expandido en los últimos años gracias a la generalización de los dispositivos móviles con cámaras integradas, lo que permite al agresor sexual actuar de manera oculta en lugares públicos o de gran afluencia, sin que las víctimas sean conscientes en ningún momento. Las víctimas suelen ser mujeres de distintas edades, y la producción de imágenes al descuido vulnera de manera grave la intimidad y dignidad de la persona afectada, por lo que se trata de un delito con dimensión sexual y social importante.

Descubrimiento de secretos, no de revelación

En España, aunque no existe una ley específica que mencione el 'upskirt' como tal, la práctica puede ser perseguida como delito de descubrimiento y revelación de secretos, o vulneración de la intimidad, según las circunstancias del caso. En este caso concreto, la Fiscalía le aplica la modalidad de descubrimiento de secretos en masa, por la cantidad, pero no de revelación porque las imágenes tomadas bajo esta táctica no las habría llegado a compartir.

