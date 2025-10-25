Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exteriores de los Juzgados de Salamanca.

La Fiscalía pide tres años de cárcel por un robo frustrado en un súper en Garrido

El juicio se celebrará el lunes tras suspenderse la vista prevista para el pasado 30 de junio

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:20

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha señalado para el próximo lunes, 27 de octubre, el juicio contra el hombre, H.Z., con antecedentes penales, acusado de un delito de robo con violencia en local abierto al público en horario laboral y en grado de tentativa. La vista se tenía que haber celebrado el pasado 30 de junio, pero se suspendió. Según señala la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos se remontan al 12 de septiembre de 2024 cuando el acusado se dirigió a plena luz del día a un supermercado en la calle Greco y, aprovechando un descuido de los empleados, se apoderó de varios productos por un importe de unos 63 euros.

El vigilante de seguridad procedió a darle el alto cuando trataba de rebasar la línea de cajas, instándole a que devolviera los productos que llevaba ocultos y que no había abonado, respondiendo de manera agresiva, negando llevar artículos ocultos. A la vez que aumentaba su agresividad y violencia propinó un empujón al trabajador, que logró retenerlo hasta la llegada de la Policía, a quienes le relató los hechos. Con motivo del forcejeo, la puerta del establecimiento sufrió daños materiales. En vista de los mismos, los agentes procedieron a su detención. Por estos hechos se enfrenta a tres años de cárcel.

