La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por asaltar un kiosco y robar la caja registradora en Salesas El acusado, J.J.R.A., dobló la chapa inferior de la puerta metálica para acceder al interior

Los agentes de la Policía Nacional lo detuvieron como supuesto autor de un robo con fuerza en un kiosco en la zona de Salesas el 20 de abril de 2023 aprovechando el cierre de mediodía. Ahora, el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogerá para este martes, 4 de noviembre, la audiencia preliminar contra el mismo acusado del asalto, de iniciales J.J.R.A.

Tal y como publicó LA GACETA, el presunto autor accedió sobre las 16:45 horas al establecimiento comercial, ubicado en la calle Fernando de Rojas de Salamanca, doblando la chapa inferior de la puerta metálica de entrada dejando una vía de acceso al interior, ocasionó en el interior diversos daños y se llevó la caja registradora con báscula que en ese momento contenía al menos 250 euros.

Por tales motivos, el propietario del establecimiento solicitó presencia policial en el lugar, personándose una dotación y tras entrevistarse con el requirente les permitió el acceso, siendo comprobados los daños por los actuantes.

Practicadas las gestiones, los agentes identificaron al individuo, el cual una vez localizado fue detenido gracias a las características aportadas, realizándose un registro en el domicilio de este en el que se recuperó la caja registradora con báscula sustraída.

Posteriormente, el hombre J.J.R.A. fue trasladado hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera del horario laboral, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites policiales necesarios, se dio cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia mediante la remisión de todo lo actuado, pasando el acusado a disposición judicial.

Por tales hechos y según ha podido saber este medio, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado-J.J.R.A.-una pena de prisión de 2 años y seis meses, así como las costas del procedimiento.