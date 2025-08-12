Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de parte de la superficie que ha quedado dañada con motivo del incendio en Molezuelas de la Carballeda. E. P.

Fallece un voluntario por las quemaduras sufridas en el incendio de Molezuelas de la Carballeda

El presidente de la Junta transmite sus condolencias y pide precaución ante los fuegos que afectan a la Comunidad

E. P.

León

Martes, 12 de agosto 2025, 22:29

Un voluntario que participaba en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda ha muerto este martes a causa de las graves quemaduras sufridas, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su «más sentido pésame» a la familia, amigos y compañeros del fallecido, y ha enviado un mensaje de ánimo a las personas que permanecen heridas en distintos incendios de la Comunidad. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

