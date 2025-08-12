Fallece un voluntario por las quemaduras sufridas en el incendio de Molezuelas de la Carballeda El presidente de la Junta transmite sus condolencias y pide precaución ante los fuegos que afectan a la Comunidad

Imagen de parte de la superficie que ha quedado dañada con motivo del incendio en Molezuelas de la Carballeda.

E. P. León Martes, 12 de agosto 2025, 22:29 Comenta Compartir

Un voluntario que participaba en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda ha muerto este martes a causa de las graves quemaduras sufridas, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su «más sentido pésame» a la familia, amigos y compañeros del fallecido, y ha enviado un mensaje de ánimo a las personas que permanecen heridas en distintos incendios de la Comunidad. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.