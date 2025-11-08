Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local interviniendo en el lugar del accidente.

Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina

El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado cerca de las 5:00 horas

J. F. R.

Salamanca

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:56

Comenta

Una mujer ha perdido la vida y otras dos han resultado heridas graves al chocar frontolateralmente con un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina la madrugada de este sábado.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, a las 4:50 horas de la mañana se recibió la llamada informando de que el turismo se había salido de la vía a la altura del número 81 de dicha calle.

Desde la sala de operaciones informan a Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez personados los servicios de emergencia, confirman el fallecimiento de una de las personas heridas, mientras que el personal sanitario atiende a las otras dos mujeres heridas, que son trasladadas finalmente en soporte vital básico al Hospital.

Tal y como ha podido saber LA GACETA, ha sido necesaria la intervención de los Bomberos en el lugar del accidente para excarcelar a las tres ocupantes del vehículo, de las que se desconocen las edades.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  2. 2 La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
  3. 3 El asalto a un tráiler cargado de cerveza desencadenó el último golpe a la droga en Salamanca y Santa Marta
  4. 4 Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
  5. 5 Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad
  6. 6 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  7. 7 Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
  8. 8 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  9. 9 Un pueblo de Salamanca recupera servicios bancarios con un cajero
  10. 10 «El mejor recuerdo es cuando conocí a mi mujer»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina

Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina