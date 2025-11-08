Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado cerca de las 5:00 horas

J. F. R. Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:56 | Actualizado 08:43h.

Una mujer ha perdido la vida y otras dos han resultado heridas graves al chocar frontolateralmente con un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina la madrugada de este sábado.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, a las 4:50 horas de la mañana se recibió la llamada informando de que el turismo se había salido de la vía a la altura del número 81 de dicha calle.

Desde la sala de operaciones informan a Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez personados los servicios de emergencia, confirman el fallecimiento de una de las personas heridas, mientras que el personal sanitario atiende a las otras dos mujeres heridas, que son trasladadas finalmente en soporte vital básico al Hospital.

Tal y como ha podido saber LA GACETA, ha sido necesaria la intervención de los Bomberos en el lugar del accidente para excarcelar a las tres ocupantes del vehículo, de las que se desconocen las edades.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

