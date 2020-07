Expulsan a 16 personas de las piscinas de Puente Duero, Valladolid, tras un altercado con el socorrista

Varias dotaciones de la Policía Municipal de Valladolid han tenido que intervenir esta tarde en las piscinas de Puente Duero por un altercado entre el socorrista y un grupo de unas 30 personas, de las que 16 han sido expulsadas del recinto.

Según informa el cuerpo municipal a Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 19.40 horas cuando el socorrista ha dado una serie de indicaciones a unos bañistas que se han negado a seguir. En ese momento, han llegado varios familiares de éstos, hasta juntarse unas 30 personas, lo que ha obligado a la policía a intervenir.

Los agentes han expulsado a 16 personas del recinto, once adultos y cinco menores, y vigilará el entorno los próximos días para que no vuelvan a producirse incidentes. Según apuntan, no ha habido ni agresiones, ni ningún herido.