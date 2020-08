Exhibicionismo en Béjar: un detenido por enseñar sus partes íntimas

Agentes de la Policía Nacional de Béjar han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de exhibicionismo después de que este decidiera mostrar sus partes íntimas ante una “persona vulnerable”.

Fuentes del caso han asegurado a LA GACETA que el arresto se practicó a primera hora de la mañana de ayer y que se está llevando a cabo con especial mutismo, de manera que no se ha especificado si el varón realizó esa acción ante un menor o ante una persona con algún tipo de discapacidad, únicas víctimas por las que este tipo de acciones se considera delito.

Lo que sí han especificado las fuentes consultadas es que el detenido no es M.G.L., el bejarano que en el año 2011 fue condenado por abusos a una turista holandesa que hacía el Camino de Santiago y que en mayo de 2019 volvió a sembrar el pánico en la zona al abalanzarse desnudo sobre una peregrina.

Así, en la mañana de ayer el hombre se encontraba en las dependencias de la Comisaría de Béjar, ubicada en la calle Veintiocho de Septiembre, a la espera de pasar a disposición judicial. Las fuentes consultadas aseguran que, en principio, el hombre no se estaba mostrando colaborativo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues había preferido no declarar. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía no ha aportado ningún detalle sobre este arresto.

El delito de exhibicionismo está recogido en el artículo 185 del Código Penal: “El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.