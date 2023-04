Estas son las penas a las que se enfrentan los implicados en el asesinato del ‘Chispi’

R.S.J., ‘El Rafi’

El fiscal rebaja la petición en su caso, de 18 años y 6 meses de cárcel a 8 años y 6 meses, porque aunque le acusa también de asesinato lo hace como cómplice y no como coautor, es decir, no formaba parte del plan preconcebido. Por ello, los 18 años de cárcel por asesinato pasan a 8, aunque mantiene los 6 meses por conducir sin carné, tal y como él mismo reconoció. La acusación particular le pide 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, 3 años y 3 meses por las lesiones a la niña y 6 meses por conducción sin permiso, más la indemnización.